O capitão do Arsenal Martin Odegaard foi o porta-voz da equipa na antevisão ao jogo com o FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O internacional pela Noruega garantiu que os «gunners» estão «entusiasmados» para o encontro desta terça-feira e garantiu que a equipa concentrou-se naquilo que pode melhorar face ao jogo no Dragão, além de confessar que espera «uma boa noite» no Emirates.

«Sempre que jogas tens de provar alguma coisa. Depois do que aconteceu no Porto, se compararmos com os outros que fizemos recentemente, é o único que destoa do que temos feito. O sentimento que tivemos é que não fomos suficientemente bons, é algo que podemos mudar e é o que vamos tentar fazer amanhã [terça-feira]. Pelo jogo que fizemos lá, sentimos que temos de fazer algo diferente e estamos prontos», sublinhou Odegaard em conferência de imprensa.

«Não tivemos o melhor jogo, não fomos suficientemente bons com bola, olhámos para isso tudo e, logo depois do jogo, todos os jogadores viram o que tinham de fazer de diferente. Mas foi o único jogo que não vencemos este ano [depois da derrota com o Liverpool logo na primeira partida de 2024] e isso é motivação suficiente para mostrar um lado diferente amanhã [terça-feira]. Estamos prontos e com confiança», afirmou ainda.

O médio de 25 anos considerou também que a vitória do último sábado, diante do Brentford (2-1), garantida já na reta final, foi um «bom teste» para o duelo com o FC Porto. «Tivemos de lidar com muitas situações diferentes, muita perda de tempo. Temos de controlar as nossas emoções durante o jogo todo e fizemos isso de forma brilhante. Temos de continuar com este momento e o bom sentimento que vivemos.»

De resto, Odegaard reconheceu que a primeira mão, no Porto, foi marcada pelo pouco tempo útil de jogo.

«Há muitas coisas diferentes em cada jogo. Nesse, a bola esteve fora muito tempo, houve muitas paragens. Acho que também vimos isso contra o Brentford. Lidámos com isso de forma brilhante, foi um bom teste, já mostrámos o que aprendemos no Porto e espero que possamos fazer ainda melhor amanhã [terça-feira]. Queremos fazer o nosso jogo e não focar-nos muito neles e no que eles estão a fazer», disse ainda o capitão dos londrinos, que pediu à equipa que mostre vontade de «ganhar títulos e lutar nos grandes palcos» diante do FC Porto.

«Uma das coisas que falámos logo após o jogo foi sobre as nossas intenções com bola. Acho que não tivemos qualquer remate enquadrado com a baliza, não foi o nosso jogo, nem o nosso futebol. Queremos mudar isso amanhã [terça-feira], sabemos as qualidades que temos e quão bons somos quando jogamos ao nosso melhor. Acho que vamos ter uma atmosfera incrível e será uma linda noite», acrescentou.

Depois da vitória por 1-0 no jogo da primeira mão, o FC Porto defronta o Arsenal, em Londres, esta terça-feira. A partida está marcada para as 20h00 e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.