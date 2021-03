O treinador do Bayern Munique acredita na lei da atração e por isso recusou eleger uma equipa que quer evitar sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Se eu disser uma equipa que ainda não quero defrontar já, tenho 100 por cento de certezas de que é ela que nos sai», afirmou Hansi Flick em declarações após o apuramento do atual campeão europeu para a próxima fase da competição.

Recorde-se que o Bayern Munique entrou para o jogo da 2.ª mão com a Lazio com uma vantagem folgada na eliminatória, depois do triunfo por 4-1 fora de portas. Ainda assim, Flick congratulou-se com mais um resultado positivo (2-1 na Alemanha). «Foi importante para mim ganharmos o jogo. A Lazio defendeu bem, mas penso que a vitória foi merecida. Foi uma pena termos sofrido um golo novamente», disse à Sky.

Essa é, aliás, a espinha encravada na garganta do treinador dos bávaros, que sofrem golos há sete jogos consecutivos, embora tenham vencido seis deles. «O nosso ataque é muito forte e temos um jogo de alto risco. É importante que continuemos a jogar assim e a defendermos alto para colocar os adversários sob pressão. Claro que os adversários vão ter oportunidades, mas é desta forma que eu quero que joguemos», justificou.