O Sporting tem nesta terça-feira a oportunidade de se redimir de uma entrada em falso na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois da derrota por 5-1 em Alvalade diante do Ajax, a equipa de Ruben Amorim defronta na Alemanha o Borussia Dortmund.

Do lado do Sporting, residem algumas (poucas dúvidas) sobre o onze que vai apresentar a partir das 20h00. Manterá o errático Rúben Vinagre o lugar na lateral esquerda? Nuno Santos, Jovane ou Tiago Tomás no lado canhoto do ataque? Confira na galeria associada o onze provável do campeão nacional.

No que diz respeito ao conjunto germânico, também há algumas incógnitas a poucas horas do apito inicial. Desde logo de Reus e Haaland estão a 100 por cento e capazes de ser titulares.

Eis o onze provável do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Raphael Guerreiro; Witsel, Dahoud e Reus; Bellingham, Haaland e Malen.