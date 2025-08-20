Champions
Há 1h e 11min
Fred: «Benfica veio para empatar e gastou muito tempo»
A reação do médio brasileiro do Fenerbahçe ao empate contra o Benfica
DS
A reação do médio brasileiro do Fenerbahçe ao empate contra o Benfica
DS
Fred, médio do Fenerbahçe, lamentou o empate a zero diante do Benfica nesta quarta-feira, em flash interview à Sport TV:
[Análise]
«Um pouco frustrante, queríamos ir para lá com uma vantagem. Ainda para mais, com um homem a mais. Tivemos um golo anulado. Foi um bom jogo, tivemos uma boa atitude. Mas vamos lá tentar uma boa vitória.»
[Desperdício]
«É frustrante, poderíamos ter feito melhor. Eles defenderam, vieram para empatar o jogo e gastaram muito tempo. Aproveitámos as oportunidades, tivemos a capacidade de fazer um grande jogo.»
Fred 🗣️ : “Podíamos ter feito um resultado melhor"#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UefaChampionsLeague #Fenerbahçe #SLBenfica pic.twitter.com/SsLbI16TfK— sport tv (@sporttvportugal) August 20, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS