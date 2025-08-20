Fred, médio do Fenerbahçe, lamentou o empate a zero diante do Benfica nesta quarta-feira, em flash interview à Sport TV:

[Análise]

«Um pouco frustrante, queríamos ir para lá com uma vantagem. Ainda para mais, com um homem a mais. Tivemos um golo anulado. Foi um bom jogo, tivemos uma boa atitude. Mas vamos lá tentar uma boa vitória.»

[Desperdício]

«É frustrante, poderíamos ter feito melhor. Eles defenderam, vieram para empatar o jogo e gastaram muito tempo. Aproveitámos as oportunidades, tivemos a capacidade de fazer um grande jogo.»