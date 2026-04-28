Há 11 min
«Futebol de verdade»: Leão e Haaland rendidos ao PSG-Bayern Munique
Nove golos conquistaram as vedetas da Europa, num jogo que corre Mundo
SS
Nove golos conquistaram as vedetas da Europa, num jogo que corre Mundo
SS
O primeiro “round” entre PSG e Bayern Munique nas meias-finais da Champions correu o Mundo e apaixonou os adeptos. No sofá, Rafael Leão e Erlind Haaland pronunciaram-se sobre este jogo.
Se o português descreveu a partida como «futebol de verdade», o norueguês foi taxativo: «Isto é futebol».
Futebol de verdade … 👏🏾👏🏾— Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 28, 2026
Erling Haaland: “This is football”. 📲👏🏼 pic.twitter.com/9yWDE9HAIy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026
