Hansi Flick, treinador do Barcelona, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz:

«Foi um jogo louco. O Benfica esteve muito bem na primeira parte, mas nós também cometemos muitos erros. Não defendemos muito bem. (...) Precisávamos de mudar algo. Precisámos de um melhor posicionamento. A equipa teve boa mentalidade, acreditou sempre. Eu estava feliz com um ponto, mas três é muito melhor. Investimos muito especialmente na segunda parte, criámos mais oportunidades e merecemos.»

[Como é que esta vitória pode impactar na confiança da equipa e o que acha da exibição de Szczesny?]

«Ele cometeu alguns erros, mas toda a gente cometeu erros na primeira parte. Não falo do desempenho de um jogador nesta situação. Também travou uma grande oportunidade do Benfica na segunda parte. Ganhamos e perdemos juntos.»

[Surpreendido com o Benfica na primeira parte?]

«Não. Fiquei surpreendido, sim, pela forma como jogámos, com pouca pressão. O Benfica é uma das melhores equipas em transição. Tem jogadores muito bons e o treinador fez um ótimo trabalho. É muito bom vê-los jogar.»

[Opinião sobre o que se passou no último minuto, com o Benfica a pedir um penálti.]

«Não vi a última situação. Temos de confiar no VAR. Decidiram contra o Benfica, a nosso favor e é assim que acontece por vezes no futebol.»

[Foi a vitória mais extraordinária da sua carreira, também atendendo aos erros da equipa, que ainda assim conseguiu ganhar?]

«Vivo no presente e o que posso dizer é que foi um jogo louco com um final feliz. Mas na Liga dos Campeões e também na Supertaça a equipa tem surpreendido sempre. Hoje de forma negativa na primeira parte, mas de forma positiva na segunda parte.»

[Ganhou a Champions neste estádio e agora ganha também aqui um jogo louco. Porque é que se dá tão bem na Luz?]

Não sei. Eu adoro Lisboa. Tive boas conexões com o Benfica no passado, quando ganhámos a Liga dos Campeões aqui. A atmosfera é incrível. Adoro esta cultura.»