É véspera do arranque da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e é altura para as habituais conferências de imprensa e os últimos treinos antes de a bola rolar a sério.

FC Porto

- Treino às 10:45 no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

- Conferência de imprensa de Sérgio Conceição, e de um jogador, de antevisão do jogo com o AC Milan, às 12:30.

Milan

- Treino em Itália às 11:30 locais (10:30, horas de Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

- Conferência de imprensa do treinador, Stefano Pioli, e de um jogador, às 14:00 locais (13:00, horas de Lisboa).

Sporting

- Rúben Amorim, e um jogador, fazem antevisão do jogo com o Besiktas para a Liga dos Campeões, às 18:15 locais (16:15, horas de Lisboa)

- Treino, às 19:00 locais (17:00, horas de Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Besiktas

- O treinador do Besiktas, Sergen Yalçin, e um jogador, fazem a antevisão às 16:00 locais (14:00, horas de Lisboa).

- Treino, às 16:30 locais (14:30, horas de Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

É também dia de sorteio da fase de grupos do Campeonato da Europa Países Baixos 2022 de futsal . Portugal está inserido no Pote 1 e a sorte será conhecida na Holanda às 18:00 (horas locais, 17:00 em Lisboa).

Em Kitakyushu, no Japão, decorrem os Mundiais de Ginástica Artística.

Em Olímpia, na Grécia, será acesa a chama olímpica dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022 .

Os jogos desta segunda-feira:

Arsenal-Crystal Palace, 20:00, da 8.ª jornada da Premier League

Alavés-Bétis, 18:00, 9.ª jornada da liga espanhola

Espanhol-Cádiz, 20h00, 9.ª jornada da liga espanhola

Veneza-Fiorentina, 19h45, da 8.ª jornada da liga italiana