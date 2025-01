Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting, em declarações à Sporting TV após o sorteio do play-off da Champions, que ditou o Borussia Dortmund como adversário dos leões:

«Iremos defrontar uma equipa com quem jogámos há três épocas. É uma equipa extremamente competitiva, embora no campeonato não esteja a ser tão regular ou eficaz como nos habituou. Mas, nesta fase, devido à qualidade das equipas em competição, não há favoritismos e todos os jogos são extremamente complicados.

O Sporting estará preparado, com toda a certeza. Com jogos da Liga a intercalar com Champions será um pouco complicado em termos de descanso. Mas vamos competir obviamente com o pensamento de passar.»