O sonho nórdico do Bodo/Glimt continua na Liga dos Campeões depois de vencerem os vice-campeões, Inter, no play-off de acesso aos oitavos de final da competição milionária. No final da partida, Jens Petter Hauge, jogador da formação norueguesa, refere que entre Sporting e Manchester City, não tem preferência. «Temos de ver o que o sorteio dirá e depois iremos preparar-nos para esses jogos», começou por dizer em declarações citadas pela BBC.

«Parece mentira, mas aqui estamos, entre as últimas equipas em prova, por isso será realmente emocionante ver o que os próximos dois jogos nos reservam. É fantástico, o que fizemos é mesmo... Estou tão orgulhoso do grupo, dos treinadores, da equipa médica, estamos todos juntos nisto. Acreditamos muito no nosso projeto e conseguir estes resultados é de se tirar o chapéu», acrescentou o extremo que conta com passagens pelo AC Milan, Eintracht Frankfurt e Gent.

«Ganhámos muita experiência nestas situações na época passada, na Liga Europa; sabíamos que hoje seria extremamente difícil, mas o tempo estava a correr a nosso favor. Sabíamos que, enquanto mantivéssemos o 0-0, os espaços iam aparecer e poderíamos castigá-los no contra-ataque, e foi o que fizemos», concluiu o jogador de 26 anos.