A UEFA divulgou esta quinta-feira a equipa da semana referente à jornada da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, sendo que João Neves (autor de um golo) e Vitinha estão na lista.

O onze da jornada é maioritariamente composto por jogadores de PSG e Bayern Munique, que protagonizaram um jogo de loucos que terminou com a vitória caseira dos franceses por 5-4.

Desse jogo estão presentes, do lado parisiense, João Neves, Vitinha, Dembélé e Kvaratskhelia. Michael Olise, Upamecano e Luis Díaz representam os bávaros no onze.

Para completar a equipa surgem Griezmann e Marc Pubill, do Atlético de Madrid, e Gabriel Magalhães e David Raya, do Arsenal. Os quatro jogadores foram titulares no embate entre as duas equipas que terminou no empate a um golo.

Para além da equipa da semana, Ousmane Dembélé venceu a disputa com o compatriota Antoine Griezmann e foi considerado o jogador da semana.

O avançado francês do PSG bisou e assistiu João Neves na vitória dos franceses.

A próxima jornada europeia vai decorrer entre 5 e 6 de maio e vai decidir quem segue para a final da prova milionária, em Budapeste.