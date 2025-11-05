Kasper Hjulmand, treinador do Bayer Leverkusen, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica na Luz:

«É uma vitória muito importante e essencial para seguir em frente. Foi difícil também por ser o nosso terceiro jogo fora de casa em sete dias. Podíamos ter jogado melhor, e iremos fazê-lo, mas foi difícil jogar aqui. Não sofremos golos e conquistámos três pontos, que é o mais importante. Provavelmente fomos a equipa mais jovem desta jornada da Champions e tenho muito respeito pelo que os jogadores fizeram.»

Sobre a importância de jogos com este para os mais jovens

«É sempre uma aprendizagem. Em Munique aprendemos. Sofremos três golos em três momentos que não podiam ter acontecido. Vamos passo a passo a melhorar e os jogadores mais jovens são muito ajudados pelos mais velhos. E hoje os mais velhos assumiram a responsabilidade e permitiram que os mais novos estivessem emocionalmente equilibrados. Grande respeito pelo trabalho da equipa. Hoje foi uma luta, uma vitória muito importante também para o moral e para o espírito da equipa. Mostrámos que juntos podemos chegar longe e que temos muito potencial. Podemos jogar melhor, mas jogos como este são combustível para crescermos.»

Patrik Schick entrou na segunda parte para resolver o jogo

«Queríamos recuperá-lo da lesão o mais rapidamente possível para o termos de volta. Já tinha jogado de início duas vezes antes deste jogo e senti que era melhor guardá-lo para os últimos minutos. Ele tem muita experiência nestes momentos e é muito eficaz. É um finalizador fantástico. O Tillman esteve fora três ou quatro semanas e também esteve bem. Estamos felizes com as substituições. É muito importante que quem entra possa alterar as coisas e eles conseguiram.»