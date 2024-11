Depois da vitória frente ao Union Berlim por 3-0, o treinador do Bayern Munique, Vincent Kompany, foi questionado sobre o próximo jogo para a Liga dos Campeões, frente ao Benfica, e relativizou o facto de terem apenas três pontos somados em três jogos.

«No Bayern há sempre pressão. Estou focado no jogo, não naquilo que o rodeia. A minha missão é vencer todos os jogos, embora este nem seja decisivo devido ao novo formato da Champions. Claro que há a pressão de terminar no top 8, mas o jogo de quarta-feira não vai definir se nos apuramos ou somos eliminados. No entanto, o objetivo é ganhar, claro», disse aos jornalistas.

De relembrar que os bávaros somam apenas uma vitória em três jogos na Liga dos Campeões (3 pontos), vitória essa alcançada no único dos três jogos em casa, frente ao Dínamo de Zagreb, que acabou num estrondoso 9-2 para os anfitriões.

O Bayern recebe o Benfica na próxima quarta-feira às 20h00.