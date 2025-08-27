Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash interview à Sport TV 5, após a vitória na receção ao Fenerbahçe (1-0), na 2.ª mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões:

«[Benfica entra demolidor na primeira parte. Isso vinha no plano?] Tínhamos o objetivo de vencer o jogo e haver um controlo emocional muito grande, não sermos levados pela euforia dos adeptos, mas pela estratégia. Tínhamos de ser nós a mandar no jogo e foi isso que fizemos. Foi uma entrada forte, mas o mais importante é sentirmos que fizemos 90 minutos muito bons e garantimos o acesso à Liga dos Campeões.»

«[Reforço do meio-campo foi uma das chaves?] Em jeito de brincadeira, até pedi ao mister Carlos Carvalhal para ele explicar [na transmissão televisiva] a diferença do que é jogar com o Florentino e jogar com o Barreiro. Não sei se ele ainda está em estúdio (risos), mas peço que continue. O Barreiro é isto. O Barreiro não é trinco, fez um grande jogo e é importante reconhecer o papel do Barreiro e que, quando se joga com o Barreiro, não se joga com mais um trinco.»

«[Benfica também ligou direto e ganhou muitas segundas bolas] As segundas bolas eram importantes, mas o mais importante foi a interpretação dos jogadores nos momentos do jogo. Qual é o espaço que nos oferecem para podermos atacar. Os jogadores fizeram 90 minutos com um plano de jogo muito bom, a entender muito bem os momentos do jogo. É mais um objetivo conseguido, mérito deles, fantásticos. E é uma conquista também para os nossos adeptos, porque merecem viver noites europeias como vivemos na época passada.»

«[Aktürkoglu pareceu esboçar um pedido de desculpas. É uma mensagem para os adeptos do Fenerbahçe?] Não, não há mensagem nenhuma. Independentemente de haver a proposta, o Aktürkoglu é isto: um excelente jogador, um excelente profissional e um grande homem.»

«[Com este objetivo conquistado, há ainda mais confiança para o que aí vem?] Supertaça, Liga dos Campeões e o principal objetivo que é vencer os três pontos em Alverca.»