Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Qarabag por 3-2 na Liga dos Campeões:

ANÁLISE AO JOGO

«Antes de mais, afirmar que não foi a noite que queríamos oferecer aos nossos adeptos. Eles mereciam muito mais, 90 minutos à imagem do que foram os primeiros 30. Fizemos tanto para estarmos presentes na Liga dos Campeões que eles não mereciam esta primeira noite europeia.»

«O que controlamos é o nosso trabalho. Neste momento, é olhar para o que fizemos. Olhar para os primeiros 30 minutos e para os outros 60. Olhar em particular muito para a forma como sofremos os três golos, o que me deixa muito triste. Não é normal nesta equipa sobretudo termos sofrido o segundo e o terceiro golo.»

«Hoje é dia para olhar para o que tínhamos de fazer. E hoje conseguimos fazê-lo durante 30 minutos. Fico consciente de que a equipa sabia o que tinha de fazer. O primeiro golo trouxe alguma intranquilidade à equipa e uma vez mais o momento que se vive também fora não ajudou e não deixou a equipa tranquila para jogar. Mas temos de fazer uma autocrítica enquanto equipa técnica e enquanto equipa. Amanhã lá estaremos com a motivação certa para dignificar o Sport Lisboa e Benfica.»

COMO SE EXPLICA QUE A EQUIPA SE TENHA TRANSFIGURADO TANTO PARA PIOR?

«Há várias razões para isso. Acho que o primeiro golo intranquilizou a equipa. Depois, continuámos a tentar jogar da mesma maneira. Com as alterações, tentámos refrescar os homens da frente para continuarmos a ser assertivos da pressão. Depois, não podemos sofrer aqueles dois golos. As coisas foram identificadas e vimos no banco a forma como sofremos os dois golos. No segundo golo, a equipa ofereceu muito espaço entre o lateral e o central e, no terceiro, sobe e deixa jogadores para trás em situação de jogo para recuperar a bola e conduzi-la dentro da área. São erros que normalmente a equipa não comete, mas infelizmente cometeu hoje.»