Viktor Gyökeres continua no banco do Sporting para o jogo desta quarta-feira com o Leipzig na Champions.

Tal como na partida diante do Rio Ave no sábado passado, o avançado sueco é preterido por Conrad Harder no onze dos leões.

Rui Borges promove duas alterações comparativamente com o jogo de Vila do Conde: St. Juste reassume o lugar no onze e Gonçalo Inácio começa no banco, enquanto a baliza volta a ser ocupada por Franco Israel, já que Rui Silva não está inscrito na prova.

Onze do Sporting: Franco Israel; Iván Fresneda, St. Juste, Diomande e Maxi Araújo; Geny Catamo, Hjulmand, Debast e Geovany Quenda; Trincão e Harder.

Onze do Leipzig: Vandevoordt; Geertruida, Orbán, Bitshiabu, Haidara, Simons, Openda, Seiwald, Baumgartner, Raum e Sesko.