Manuel Neuer, capitão e guarda-redes do Bayern Munique, venceu o prémio de jogador da semana referente à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Neuer foi titular na vitória dos bávaros por 2-1 na deslocação ao Real Madrid, totalizando 9 defesas e garantindo a vantagem alemã para a segunda mão em Munique.

O guarda-redes de 40 anos venceu na votação aberta ao público, deixando em segundo lugar David Raya, do Arsenal, em terceiro Kvicha Kvaratskhelia, do PSG e em quarto Julián Álvarez, do Atéltico Madrid.

Bayern e Real Madrid voltam a enfrentar-se, desta vez em Munique, na Allianz Arena, para a segunda mão dos quartos de final, marcada para dia 15 às 20h00.