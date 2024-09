Graças a um golo de Nuno Mendes ao minuto 90, com muitas culpas para o guarda-redes do Girona, o PSG venceu a equipa catalã, por 1-0, na estreia na Liga dos Campeões. Após a partida, Luis Enrique assumiu que os gauleses sentiram dificuldades.

«O que nos custou... Disse ao Michel no final do jogo: isto foi pior do que um parto, com todo o respeito. Sofri muito», começou por dizer Luis Enrique aos microfones da Movistar.

«No geral, fomos superiores ao Girona, mas eles mostraram momentos na primeira parte que nos deixaram baralhados. Se não pressionas bem estas equipas e cometes erros, vais sofrer. Defenderam um pouco mais alto do que eu esperava, mas também tenho de compreender os meus jogadores, era o primeiro jogo e pelo calendário que temos... iria custar-lhes muito», disse ainda.