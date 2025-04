Embora tenha sido alcançado com apenas um golo de diferença, Luis Enrique estava satisfeito com o apuramento do Paris Saint-Germain para as meias-finais da Liga dos Campeões.

«É sempre difícil qualificares-te para as meias-finais da Liga dos Campeões. Este é o segundo ano consecutivo que conseguimos chegar lá. Estamos muito felizes. O jogo foi muito difícil, apesar de termos começado da melhor maneira, com dois golos. Depois disso, houve complicações. Tivemos muita confiança na primeira parte. Precisamos de ajudar a equipa a ser ainda melhor», começou por dizer o técnico do PSG, ao Canal +, após a derrota por 3-2 em casa do Aston Villa, na segunda mão dos quartos de final da Champions.

«Nunca deves ter excesso de confiança, nunca. Um jogo de futebol pode mudar a qualquer momento. O Aston Villa é uma equipa muito boa, joga bem e tem muitos jogadores de qualidade. Temos de ver isso de forma positiva. Estamos muito felizes. A equipa está ainda melhor do que no ano passado e vamos lutar por todos os troféus até ao final», acrescentou.

Luis Enrique também sublinhou, em declarações à Amazon, que tem «o melhor plantel» da atualidade.

«Acho que tenho o melhor plantel do mundo, não apenas o melhor guarda-redes. Há muitos jogadores de qualidade num clube como o PSG. Isto é futebol e é competição», rematou.