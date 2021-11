Marco Rose, treinador do Borussia Dortmund, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting em Alvalade:

«A equipa adverdsária foi sem compromissos nas situações decisivas. Nos queríamos na linha da frente o Reinier, que é um jogador com muita mobilidade, mas no final o que conta são os golos e nós sofremos muitos golos e na primeira parte não fomos efetivos no nosso ataque.

[Dificuldades do ataque e também de Schulz na defesa]

«Também sou parte da equipa e falámos sobre isso: o facto de de ser um jogo decisivo onde não podíamos cometer erros, mas cometemos demasiados. Não é fácil quando estamos numa situação quando o adversário faz dpis golos e não defendemos da forma melhor. O adversário aproveitou-se disso e pagámos por isso com a saída da Champions. Temos de melhorar.

Temos de trabalhar mais. Andamos a sofrer bastantes derrotas.

Resultado justo? O futebol é sempre justo e o Sporting mereceu este resultado. Conseguiu fazer bem as transições, atacaram e defenderam bem. Mais posse de bola da nossa parte? Isso não interessa. O sporting mereceu este resultado.»