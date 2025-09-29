Enzo Maresca salientou que José Mourinho «é uma lenda» no Chelsea, mas puxou dos galões quando confrontado com as fotografias do português a levantar troféus nos londrinos. O técnico dos «blues» lembrou os dois títulos que já conquistou no clube, no entanto, admitiu que será «um privilégio» defrontar Mourinho esta terça-feira.

Sobre o duelo com José Mourinho

«É um privilégio tremendo defrontar José Mourinho. Ele não é apenas uma lenda neste clube, ele é uma lenda em muitos clubes. Será um privilégio.»

Fotografias de Mourinho na sala com troféus

«Estou numa fotografia no centro de treinos do clube com o Mundial de Clubes, já me sinto sortudo com isso depois de uma temporada. E também com a Liga Conferência. O objetivo é um dia todos juntos desfrutarmos desse tipo de momento. É um privilégio representar este clube na Premier League e defrontar um técnico fantástico como o José amanhã [terça-feira].»

Adeptos ainda cantam o nome de Mourinho. O que precisa de fazer para cantarem o seu nome?

«Tenho de continuar a ganhar troféus. Lembro-me de um período na última época em que os adeptos estavam a cantar que: “Temos o nosso Chelsea de volta”. Quero que isso aconteça um dia, mas não é um objetivo. Já fico feliz por cantarem que o Chelsea deles está de volta, significa que como equipa e clube estamos a fazer algo importante. Se seria especial? Sim, definitivamente. Mas se eles cantarem “Temos o nosso Chelsea de volta” já me sentirei feliz. E espero que um dia possam cantar o meu nome. Mas não é o mais relevante. Estamos aqui para vencer jogos e que os adeptos fiquem felizes.»

Créditos a Mourinho por ter sido o grande pioneiro no sucesso do Chelsea

«A única coisa que posso dizer sobre o José é que é uma lenda deste clube e em Itália também o é, para o Inter, onde ganhou a Liga dos Campeões. É uma lenda em vários clubes do mundo e isso mostra o quão bom ele é. No que diz respeito ao que merece, não estou aqui para pensar nisso. Ele tem sido um treinador muito importante.»