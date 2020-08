Mbappé era a grande dúvida do Paris Saint-Germain para o jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, diante da Atalanta, devido à lesão sofrida na final da Taça de França, no dia 24 de julho.

Porém, a força de vontade do jovem internacional francês e o trabalho da equipa médica dos franceses fizeram com que Mbappé estivesse em condições para ir a jogo nesta quarta-feira.

Para o astro francês não dava para jogar o jogo todo, mas com a equipa em desvantagem, Tuchel lançou-o para jogo perto dos 60 minutos, para o ver ser decisivo no apuramento para as meias-finais.

Depois de ameaçar o golo por mais do que uma vez, Mbappé fez a assistência para o golo decisivo de Choupo-Moting, no terceiro de cinco minutos de compensação.

No final da partida, o jogador utilizou as redes sociais para enviar «um grande obrigado à equipa médica» por tê-lo «colocado de pé» e deixou um desabafo bem-humorado: «nem me falem de dores!»