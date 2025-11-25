Na reação ao triunfo do Benfica sobre o Ajax, em Amesterdão, por 2-0, na quinta jornada da fase de Liga de Champions, José Mourinho analisou as chances de apuramento das águias para a próxima fase e abordou o plano de jogo para este duelo.

Contas para o apuramento

«Nós perdemos e bem contra o Newcastle, perdemos e mal contra o Chelsea. Perdemos mal contra o Bayer Leverkusen também. O drama da situação é contra o Qarabag, porque esses eram pontos obrigatórios. Com hoje, seriam seis pontos e a nossa situação seria fantástica. Não sei quantos pontos faltam e são necessários. Mas garantidamente não precisamos de 12 pontos, mas sim nove ou dez pontos. É difícil, mas estamos vivos.»

Plano de jogo

«Nós não temos extremos como o Ajax. Não temos jogadores rápidos para atacar os defesas no um contra um. Contra blocos baixos, é difícil marcar golos porque não temos isso. O que tentámos no início foi pressioná-los mais em cima. No último período da primeira parte perdemos isso e sentimos perigo. Falámos sobre isso no intervalo e disse-lhes que precisávamos de bola. Que tínhamos perdido bolas em processo de construção de forma perigosa, por exemplo quando o Richard Ríos fez uma assistência na direção da nossa baliza. Aparte disso, fomos sólidos. Treinámos com Enzo à frente dos centrais, mas quando vi que a equipa estava tão confortável a defender, pus o Tomás para dar superioridade e a equipa que estava a perder não conseguiu criar nada.»