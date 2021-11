Julian Nagelsmann, treinador do Bayern Munique, em declarações após a vitória por 5-2 sobre o Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões:

[Sobre Benfica e Barcelona]

"Conheço bem o Benfica: tem muita qualidade, jogadores com grande técnica e deram-nos muitos problemas nos dois jogos. Hoje, a diferença foi maior do que em Lisboa. Para ser justo, não posso comparar o Benfica com as outras equipas do grupo.»

«Hoje foi divertido. Foi um jogo incrivelmente bom da nossa parte. Tivemos muito controlo.»

«Começámos a época na Liga dos Campeões muito bem e esta noite foi um dos nossos melhores jogos. Poderíamos ter evitado o segundo golo, que surge de um pontapé livre injustificado. Espero que possamos ir longe na competição.»

[Sobre Lewandowski]

Não se pode reduzi-lo (Lewandowski) aos golos esta noite, mas é claro que ele mostrou a sua força e caráter e está sempre à procura de marcar. Ele é e continuará a ser durante muito tempo o melhor avançado do mundo.»