Nagelsmann responde a Jesus: «Vamos jogar com a melhor equipa possível»

O treinador do Bayern Munique respondeu a Jorge Jesus, que após o empate do Benfica com o Barcelona apelou à seriedade da equipa alemã, já apurada para os 'oitavos' da Champions, no duelo com a equipa espanhola.

«Não se preocupem, vamos jogar com a melhor equipa possível. Cumprimentos para Lisboa [ao Benfica]», afirmou Julian Nagelsmann em conferência de imprensa.

«Se acredito que o Bayern de Munique ganha ao Barcelona? Claro que acredito. O Barcelona é uma equipa super, mas o Bayern é melhor. Jogando em Munique, acho que os jogadores do Bayern querem ganhar e que o Bayern vai meter os melhores jogadores a jogar. Se não o fizer, vai desvirtuar a verdade desportiva. Mas não nos podemos esquecer que temos de ganhar ao Dínamo de Kiev», afirmou Jesus logo após o empate sem golos em Camp Nou.

Para seguir para os oitavos de final da Champions, o Benfica terá de alcançar um resultado melhor do que o Barcelona em Munique diante de uma equipa alemã que vence todos os cinco jogos que realizou na fase de grupos.