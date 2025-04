O Paris Saint-Germain de Luis Enrique continua a impressionar a Europa do futebol. Nesta terça-feira, em Londres, os parisienses bateram o Arsenal por 1-0 na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

O PSG teve um ascendente claro no jogo. Era a equipa mais esclarecida, utilizando uma forma de jogar muito flexível - os jogadores trocavam de posições e confundiam os ingleses. Vitinha, Nuno Mendes e João Neves foram titulares, Gonçalo Ramos suplente utilizado.

O único golo do jogo surgiu cedo. Foi Ousmane Dembélé que criou a jogada, combinando com Kvaratskhelia, e finalizou-a com classe, de pé esquerdo, ao primeiro toque. Isto aos quatro minutos de jogo.

Kvaratskhelia estava intratável no início do jogo. Pediu penálti por um agarrão de Jurrien Timber que deixou dúvidas, mas nada foi assinalado. Os dois guarda-redes destacaram-se com defesas de grande nível.

Porém, foi João Neves que se destacou na primeira parte com um par de cortes decisivos, em especial aos 37 minutos. Tirou o golo a Merino com classe. Também Nuno Mendes anulou bem Saka.

Curiosamente, a abrir a segunda parte, João Neves cometeu uma falta que permitiu ao mesmo Merino marcar de cabeça, mas o espanhol estava ligeiramente fora-de-jogo. PSG suspirou de alívio.

Seguiu-se um rol de oportunidades mas a mais clara esteve nos pés de Gonçalo Ramos, avançado português que acertou na trave com estrondo em boa posição de golo.

Vitinha foi considerado o homem do jogo pelos observadores da UEFA. O PSG leva para Paris uma vantagem de 1-0. A segunda mão acontece no dia sete de maio, no Parque dos Príncipes.