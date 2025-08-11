Franck Haise, treinador do Nice, revelou que Pablo Rosario recusa-se a jogar frente ao Benfica, na 3.ª eliminatória da Liga dos Campeões.

«Está prestes a sair e não quer jogar. Eu já sabia que no primeiro jogo ele não tinha muita vontade de correr riscos», afirmou o técnico de 54 anos, em conferência de imprensa. O médio defensivo, de 28 anos, vem sendo associado a vários clubes, entre eles o FC Porto.

«Enquanto as datas da janela de transferências não mudarem e não começarmos a competição com datas fechadas, teremos sempre este tipo de situações para lidar. Não é a primeira vez que passamos por isto, mas será sempre a mesma coisa. Conversei com o Pablo porque ele também conhece a situação do plantel. Estamos com poucos jogadores, com muitas lesões da temporada passada e da pré-temporada. Como a situação dele está a ficar mais clara, ele não quer correr riscos. Fico feliz por ouvir isso. Se esse acordo entre as três partes estiver próximo, fica registado», acrescentou.

Ainda sobre ausências da partida desta terça-feira no Estádio da Luz, Franck Haise confirmou que Dante e Morgan Sanson estão fora das opções.

O defesa-central de 41 anos está a contas com uma lesão no joelho, contraída precisamente no Nice-Benfica, e pode ainda falhar o encontro da primeira jornada da Liga francesa, frente ao Toulouse. Já o médio, que saiu lesionado na partida da primeira mão aos 28 minutos, enfrenta uma paragem mais prolongada, revelou o técnico.

À semelhança do Benfica, o Nice não jogou no fim de semana e contou com cinco dias de descanso para o encontro em Portugal. «Foram cinco dias de intervalo, mas fizemos apenas um treino de grupo. Nas primeiras 48 horas após o primeiro jogo não trabalhamos especificamente com os titulares, mas o nosso trabalho para a partida não se resume a estes treinos.»

O Benfica-Nice, a contar para a segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, está marcado para esta terça-feira às 20h00 (horário de Portugal continental) e será transmitido na TVI, nas plataformas digitais da TVI e no Maisfutebol.