O português Nuno Mendes é um dos onze eleitos para a equipa da semana da Liga dos Campeões, nomeadamente nos jogos referentes à segunda mão dos quartos de final da competição.

É o único luso eleito pelos observadores da UEFA, a entidade que organiza a Champions, após ter marcado um golo nesta segunda mão.

Na primeira mão tinha marcado outro golo e também foi eleito para a equipa da semana. Mendes tem a companhia do colega Gigi Donnarumma, do PSG.

O Aston Villa, adversário do PSG, também tem dois jogadores seus no onze - Ezri Konsa, John McGinn. Declan Rice e Jakub Kiwior, ambos do Arsenal, foram escolhidos bem como Benjamin Pavard e Lautaro Martínez, do Inter de Milão.

Séhrou Guirassy e Pascal Gross, do Borussia Dortmund, foram igualmente eleitos bem como o extremo do Bayern Munique, do Bayern Munique.