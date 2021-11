Cristiano Ronaldo bisou no empate do Manchester United em Itália com a Atalanta e evitou já em tempo de compensação que os Red Devils regressassem de mãos a abanar a Inglaterra.

No final da partida, em declarações a uma repórter de uma televisão norte-americana, Ole Gunnar Solskjaer dimensionou a importância do avançado português para o Manchester United. «Ele é um dos melhores de sempre. De certeza que é o mesmo sentimento que os Chicago Bulls tinham pelo Michael Jordan. Se tens de meter a bola em alguém no último minuto, é ao Cristiano», afirmou o treinador norueguês.

Com o bis apontado na partida com a Atalanta, Ronaldo chegou aos 127 golos com a camisola do Man United e deixou para trás... Solskjaer. Bem disposto, o agora treinador dos Red Devils disse estar «tudo bem» por isso e elogiou a atitude do português desde que regressou ao Manchester United. «Espero que ele jogue sempre. Ele é um vencedor. Cuida dele e a intensidade da Premier League poderia ser um desafio para ele, mas ele tem estado incrível.