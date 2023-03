Andre Onana, guarda-redes do Inter de Milão, em declarações na flash interview da Eleven, após o nulo no Estádio do Dragão com o FC Porto que garante a passagem dos italianos aos quartos de final da Liga dos Campeões:

«[O que sentiu nos últimos minutos com as bolas nos ferros?] Não senti nada. "Quase" não é entrar. Estou contente pela passagem, fizemos o nosso jogo. Sabíamos que ia ser um jogo complicado, era o que esperávamos, mas estou feliz pela passagem e destaco o trabalho coletivo. Quisemos mostrar caráter e que somos uma grande equipa.

[A primeira parte foi mais fácil do que a segunda?] Não. Fico-me com o apuramento. Jogámos contra um grande adversário, destaco também o trabalho defensivo, os jogadores trabalharam como guerreiros. Não diria que foi uma primeira parte fácil, fizemos as coisas bem defensivamente e há que dar mérito aos meus defesas que estiveram num momento muito bom.

[Inter está nos quartos de final 11 anos depois] É importante para nós e para o que falta da temporada. Chegámos a este nível e dá uma motivação extra para encarar os próximos jogos. Veremos contra quem.

[Fez defesas mais importantes na primeira mão] Não sei. Fico-me com o resultado. No final de contas, é uma passagem e estamos contentes. Estou feliz.»