Depois de duas derrotas, o Benfica defronta nesta terça-feira o Newcastle a partir das 20h00, num jogo importantíssimo para a continuidade da equipa de José Mourinho na Liga dos Campeões.

No norte de Inglaterra, as águias vão tentar somar os primeiros pontos na competição, corrigindo assim uma entrada em falso que poderia comprometer aspirações futuras.

José Mourinho deverá apostar no onze expectável, mas desta vez, tal como revelou o técnico dos encarnados, fazendo alinhar Sudakov mais próximo de Vangelis Pavlidis.

Já do lado dos Magpies, o influente médio Sandro Tonali (doente) está em dúvida, mas caso esteja apto deve alinhar de início.

Onze provável do Newcastle: Pope; Trippier, Botman, Thiaw e Burn; Bruno Guimarães, Joelington e Tonali; Elanga, Nick Woltemade e Gordon

Confira o onze provável do Benfica na GALERIA ASSOCIADA