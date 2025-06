Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador desta temporada na Liga dos Campeões.

O avançado francês foi uma das principais figuras da conquista do Paris Saint-Germain, com oito golos e seis assistências nos 15 jogos em que participou. De resto, Dembélé foi mesmo o segundo melhor no capítulo das assistências, apenas atrás de Raphinha, do Barcelona, que somou oito.

Aos 28 anos, o atacante do PSG está a protagonizar a melhor época da carreira e é também um dos candidatos a vencer a Bola de Ouro. Em 49 jogos pelos parisienses, anotou 33 tentos e contabilizou 14 passes para golo.

Désiré Doué, melhor em campo na final com o Inter de Milão, arrecadou o prémio de melhor jovem. O jogador de 19 anos registou cinco golos e outras tantas assistências na Champions.