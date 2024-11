Suplente utilizado nos últimos três jogos do Milan, Rafael Leão vai voltar às opções iniciais de Paulo Fonseca no jogo desta terça-feira com o Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu.

«Vai ser titular e espero que ele seja decisivo», disse o treinador português na antevisão ao encontro da contar para a 4.ª jornada da Liga dos Campeões.

«Sabemos que vamos jogar contra o principal candidato a vencer a Champions e, para nós, esta é uma oportunidade para demonstrarmos o nosso valor e para continuarmos a crescer como equipa, sem temer nada e com coragem, porque acreditamos que podemos fazer um bom jogo», acrescentou ainda.

Paulo Fonseca garantiu que o Milan não vai à capital espanhola a pensar que um empate seria um bom resultado. «Mesmo sabendo que o Real é uma grande equipa, penso sempre na vitória.»