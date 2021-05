Jorginho, jogador do Chelsea, em declarações na flash interview da ELEVEN após a conquista da Liga dos Campeões:

[Sensações?]

«É incrível porque você sofre, mas acredita. Não desiste, trabalha, recebe críticas, mas acredita no que faz. Acredita nos companheiros e no trabalho de todas as pessoas envolvidas. Depois, chegamos aqui, lutamos, acreditamos, saímos com cãibras, um ajuda o outro e ganhamos. Esse é o espírito.»

[As dificuldades na chegada à Europa]

«Quando falam um filme, é realmente um filme. Vamos lá atrás, ao começo, e pensamos nas dificuldades que passámos. No momento em que quisemos desistir e os nossos pais não deixaram. Eles hoje estão aqui a assistir e é muito gratificante poder viver isto com eles.»