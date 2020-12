Pep Guardiola, treinador do Manchester City, comentou desta forma o empate com o FC Porto no Estádio do Dragão (0-0), em encontro referente à 5.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões:

«Jogámos muito bem, não cedemos um remate ao FC Porto, um canto. Jogamos excecionalmente bem, infelizmente não conseguimos marcar. Estamos felizes, penso que o FC Porto também. Jogámos com grande personalidade. Eles jogaram com oito jogadores atrás, mesmo o Marega e o Corona ajudaram a defender, e mesmo assim criámos oportunidades suficiente para vencer.»

Sobre Marchesín e a estratégia do FC Porto: «O Marchesín foi excecional. De resto, daqui a uns minutos vem cá o treinador do FC Porto e podem perguntar-lhe o que achou da equipa dele. Não estou aqui para avaliar a estratégia do FC Porto.



A exibição dos seus jogadores «Não fiz as substituições que pensava, alguns jogadores precisavam de ritmo, quis dar-lhes minutos. Eles demonstraram hoje que todos estão prontos. Eles provaram que posso confiar neles. Depois da qualificação na Liga dos Campeões, agora é altura de nos concentrarmos na Premier League.»



O desempenho na Liga dos Campeões: «Tivemos um desempenho incrível na fase de grupos da Liga dos Campeões. Esta competição é muito difícil, porque se perdemos um ou dois jogos tudo se complica. Os jogadores estiveram muito bem, sobretudo na segunda parte frente ao FC Porto em Manchester e em todos os jogos fora. Agora temos de esquecer a Champions até fevereiro e pensar na Premier League.»