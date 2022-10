Nuno Mendes pode voltar à competição na receção do PSG ao Maccabi Haifa, da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O lateral-esquerdo lesionou-se numa coxa no jogo com o Benfica no Estádio da Luz (1-1 a 5 de outubro) e desde então não voltou a competir. Está agora recuperado de lesão e foi convocado por Christophe Galtier que pode valer aos parisienses o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Vitinha e Renato Sanches são os outros portugueses na lista de 21 convocados.

Já Danilo continua de fora devido a uma lesão muscular, tendo regresso previsto aos treinos com os restantes companheiros no próximo domingo, informou também o PSG.