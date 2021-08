Adel Taarabt é a grande novidade no onze que o Benfica vai fazer alinhar diante do PSV Eindhoven na 2.ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O médio marroquino, que já havia sido titular na partida para o campeonato com o Gil Vicente, surge no lugar de Pizzi, juntando-se a João Mário e a Weigl no meio-campo dos encarnados.

Jorge Jesus continua a apostar no sistema de três centrais e em Morato ao lado de Otamendi e de Lucas Veríssimo.

Já o PSV repete o onze do jogo da 1.ª mão, no qual o Benfica venceu por 2-1.

O jogo vai ser transmitido em direto pela TVI e pode também segui-lo digitalmente aqui.