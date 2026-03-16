Depois de uma vitória por 5-2 em França, o PSG prepara agora a deslocação a a casa do Chelsea para jogar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Na lista de convocados dos parisienses para o confronto europeu, agendado para esta terça-feira, constam os nomes dos portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos. O quarteto português está entre os escolhidos de Luis Enrique para garantir a passagem aos quartos de final da prova milionária.

O jogo em Londres, entre Chelsea e PSG, está marcado para esta terça-feira às 20h00.