Champions
Há 42 min
Real Madrid com cinco baixas para a receção ao Benfica
Huijsen não treinou na véspera do jogo da Champions e não é recuperável para o jogo desta quarta-feira, garantem em Espanha
Huijsen não treinou na véspera do jogo da Champions e não é recuperável para o jogo desta quarta-feira, garantem em Espanha
Dean Huijsen não treinou nesta terça-feira e é baixa para a receção ao Benfica para a 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, garante a imprensa espanhola.
Com o central neerlandês, Real Madrid tem cinco indisponíveis para o jogo desta quarta-feira: Éder Militão, Jude Bellingham, Dani Ceballos e Rodrygo (cumpre mais um jogo de castigo) são os outros.
De acordo com o jornal AS, Huijsen registou uma evolução favorável da sobrecarga muscular que o tirou do último jogo dos merengues (derrota com o Osasuna em Pamplona), mas não estará apto para ir a jogo e, por isso, Álvaro Arbeloa deve apostar na dupla Rüdiger-Asencio, que está de regresso após cumprir um jogo de castigo.
RELACIONADOS
Florentino Pérez e Rui Costa jantam antes de jogo decisivo na Champions
«Imagem do Benfica? Mas em alguma situação mostrámos que somos racistas»
Rui Costa: «Mourinho? Houve uma conversa, a situação é incómoda para o clube»
Rui Costa esclarece polémica no túnel: «Não aconteceu rigorosamente nada...»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS