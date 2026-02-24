Dean Huijsen não treinou nesta terça-feira e é baixa para a receção ao Benfica para a 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, garante a imprensa espanhola.

Com o central neerlandês, Real Madrid tem cinco indisponíveis para o jogo desta quarta-feira: Éder Militão, Jude Bellingham, Dani Ceballos e Rodrygo (cumpre mais um jogo de castigo) são os outros.

De acordo com o jornal AS, Huijsen registou uma evolução favorável da sobrecarga muscular que o tirou do último jogo dos merengues (derrota com o Osasuna em Pamplona), mas não estará apto para ir a jogo e, por isso, Álvaro Arbeloa deve apostar na dupla Rüdiger-Asencio, que está de regresso após cumprir um jogo de castigo.