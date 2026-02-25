Kylian Mbappé é baixa de peso nos convocados do Real Madrid para o jogo desta quarta-feira com o Benfica, confirmou o emblema merengue.

Segundo informações veiculadas pela imprensa espanhola, o avançado francês tem um problema no joelho esquerdo e deve falhar não só a partida da 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos da Champions, como a partida seguinte, diante do Getafe, para a Liga espanhola.

De resto confirmam-se também as baixas por lesão de Huijsen, Militão, Bellingham e Dani Ceballos, além de Rodrygo, que cumpre o segundo de dois jogos de castigo.

