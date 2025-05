Herói da eliminatória com o Real Madrid, Declan Rice afirmou que o Arsenal tem de mostrar em Paris, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, que está preparado para competir a este nível.

«Temos de ter tomates para estar no maior palco e mostrar que estamos prontos para jogar a este nível. É uma meia-final, estamos a 90 minutos da final. Isso diz tudo», apontou o internacional inglês em conferência de imprensa.

O PSG venceu em Londres por 1-0 e Rice deixou elogios à equipa de Luis Enrique. «No primeiro jogo, eles movimentaram-se muito no meio-campo. Eles correm muito e criam muitos espaços. A maneira como eles se movimentavam entre linhas era muito, muito inteligente.»

O médio do Arsenal assumiu ainda que pode ser preciso «um momento mágico» no Parque dos Príncipes, como aqueles que teve no Emirates, diante do Real Madrid, com dois livres irrepreensíveis.

«Outro jogador pode ter aquele momento mágico. Espero que seja eu de novo, é preciso um momento de magia para vencer um jogo, e nós, como equipa, vamos precisar disso. Espero que amanhã [quarta-feira] à noite possamos entregar algo especial», concluiu.

PSG e Arsenal medem forças esta quarta-feira a partir das 20h00, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.