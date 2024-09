O treinador do Estrela Vermelha, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, relativizou a mudança de equipa técnica nos encarnados, não obstante ter deixado elogios a Roger Schmidt, demitido por Rui Costa após o empate com o Moreirense para a Liga.

“Todas as equipas têm problemas durante a época e isso é normal. (...) No entanto, com equipas grandes, estas situações são muito curtas e não fazem diferença. Veio um treinador que os conhece bem e, com ele, veio uma nova energia. Aprecio muito o ex-treinador Schmidt, do tempo do Leverkusen e da China. Deixou uma marca profunda no Benfica, mas o novo treinador também conhece o sistema. É preciso compreender que se trata de um clube que tem um sistema estabelecido há anos. Quando assim é, e quando funciona, as mudanças não causarão grandes problemas», projetou Vladan Milojevic na antevisão ao jogo marcado para esta quinta-feira às 17h45.

O treinador da equipa sérvia considerou que o início de época do Benfica foi afetado por algumas lesões e referiu-se ao Benfica como «uma equipa fantástica». Ainda assim recusou atribuir o favoritismo às águias, que vão ter pela frente o sempre difícil ambiente do Estádio Rajko Mitic, também conhecido como Marakana.

«Tudo o que peço à equipa é que façamos o que treinámos e que acreditemos em nós próprios. Somos uma boa equipa e precisamos de entregar esse máximo em campo. Esta é a Liga dos Campeões, vamos defrontar o grande Benfica e vamos dar o nosso melhor para fazer o jogo da melhor forma possível. Veremos até que ponto teremos sucesso nisso, mas é assim que vejo as coisas, não através do prisma dos favoritos», referiu.

O treinador do Estrela Vermelha disse hoje estar orgulhoso por a sua equipa estar na Liga dos Campeões de futebol e pediu aos seus jogadores que desfrutem do jogo com o Benfica, na primeira jornada da competição.

O Estrela Vermelha chegou à fase de liga da Champions através das pré-eliminatórias. «Tenho muito orgulho do Estrela Vermelha fazer parte desse novo formato [da ‘Champions’]. Sempre quisemos fazer parte dos melhores, é uma honra ter equipas tão grandes aqui. Estamos prontos como para os outros jogos e disse aos meus jogadores que devemos aproveitar esse tipo de jogos, porque eles têm o mérito de poder trazer a equipa aqui. É um sucesso muito grande para um país pequeno», rematou.