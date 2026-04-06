Rui Borges aborda a campanha do Sporting nesta edição da Liga dos Campeões e o crescimento dos leões na Europa:

Campanha na Europa e importância da Champions...

«O Sporting vai querer sempre ser competitivo em tudo, a nossa Champions é o campeonato e isso está fora de questão. O nosso principal objetivo será sempre o campeonato, a Champions em si, dentro do que perspetivámos vamos lutar por continuar a fazer algo de diferente, o coletivo tem dado essa resposta, não apenas o individual.»

Processo de crescimento do Sporting na Europa

«Acredito que é tudo um processo e faz parte do crescimento do Sporting a todos os níveis, quando o processo é bem feito e todos sabem o caminho vai haver desvios e pedras, é saber contorná-las, se tiver tudo bem identificado entre todos esse crescimento é notório de ano para ano e era uma questão de tempo, acredito que no futuro vai ser ainda melhor.»