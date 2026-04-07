Na reação à derrota do Sporting contra o Arsenal, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (1-0), Pote lamentou falta de sorte no lance em que Maxi Araújo acertou na barra.

«Sabíamos que ia ser um jogo equilibrado, tínhamos de ter bastante compromisso, tivemos as nossas chances e eles as deles. A eliminatória está em aberto e vamos lá para tentar ganhar. Saímos tristes porque sentíamos que podíamos empatar, pelo menos. Marcaram no último minuto e é sempre frustrante sofrer assim. O jogo lá vai ser equilibrado, homem a homem, vamos lá para tentar ganhar. O jogo vai ser quase igual a este. Eles respeitam-nos e nós a eles. Se a bola do Maxi fosse golo em vez de bater na trave... faltou sorte.»

Inspiração com golo marcado em Londres, em 2023

«Espero que sirva de inspiração, mas para todos, não só para mim. Que qualquer um marque, pelo menos um golo.»