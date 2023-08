O Galatasaray confirmou a presença na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões ao derrotar o Zalgiris por 1-0, esta quarta-feira. E o campeão turco bem pode agradecer a Dries Mertens, autor do golaço que decidiu o encontro para a equipa que conta com o português ex-FC Porto Sérgio Oliveira.



Numa jogada ensaida, Akturkoglu bateu o pontapé de canto para a entrada da área onde estava o internacional belga. Depois, o talento do avançado fez o resto: com a bola no ar, rematou de primeira e esta só parou no fundo da baliza da equipa lituana.



O melhor mesmo é ver: