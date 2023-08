O Galatasaray, com Sérgio Oliveira a titular, colocou-se em vantagem no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, com um triunfo por 3-2 na Noruega, em casa do Molde.

Os anfitriões entraram melhor e adiantaram-se aos oito minutos por Ellingsen, mas o conjunto turco marcou na primeira oportunidade de que dispôs, aos 25. Na sequência de um livre de Sérgio Oliveira, a bola ainda desviou em Ellingsen e traiu o guarda-redes nórdico.

Pouco depois, Mauro Icardi completou a reviravolta, com um golaço sem deixar a bola cair (29m).

No começo da segunda parte, o Molde empatou o jogo, por Haugen (56m), mas Fredrik Midtsjo, avançado formado no Rosenborg - rival do Molde -, no terceiro minuto de descontos, fez o golo que deixa os turcos em vantagem na eliminatória.

Sérgio Oliveira, refira-se, foi substituído aos 70 minutos.

Noutro dos três jogos do dia, o Maccabi Haifa recebeu e empatou com o Young Boys (0-0). O português Joel Monteiro foi lançado aos 61 minutos no conjunto helvético.

As segundas mãos estão marcadas para 29 de agosto.