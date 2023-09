O Benfica, o FC Porto e o Sp. Braga arrancam nesta semana a participação na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Nos últimos três anos, Portugal teve sempre uma equipa nos quartos de final da competição - o FC Porto em 2020/21 e o Benfica em 2021/22 e 2022/23 - mas as meias-finais têm sido inalcançáveis desde que o FC Porto de José Mourinho ergueu o troféu em 2003/04.

O Sp. Braga está no Grupo C com Real Madrid, Nápoles e Union Berlim, o Benfica no D com Salzburgo, Inter de Milão e Real Sociedad, enquanto o FC Porto compete no Grupo H com Barcelona, Shakhtar e Antuérpia.

VOTE NA SONDAGEM ASSOCIADA AO ARTIGO