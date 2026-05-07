A final da Liga Europa vai colocar frente a frente Aston Villa e Friburgo, que afastou o Sp. Braga nas meias-finais.

O jogo decisivo, agendado para 20 de maio em Istambul, será de interesse nacional. Neste caso, do segundo classificado da Liga portuguesa: Benfica ou Sporting.

Nessa altura, já estará determinado quem é o vice-campeão português, sendo que essa equipa terá entrada direta na fase de liga da Champions se o Aston Villa for coroado campeão da Liga Europa e, também, confirmar o apuramento para a Champions via Premier League, o que nesta altura é altamente provável.

Caso seja o Friburgo a conquistar a Liga Europa, o segundo classificado da Liga entra na competição pela 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.