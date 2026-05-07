Sp. Braga eliminado, Benfica ou Sporting torcem pelo Aston Villa
Vitória da equipa inglesa na final da Liga Europa deve valer apuramento direto do segundo classificado para a fase de liga da Champions
A final da Liga Europa vai colocar frente a frente Aston Villa e Friburgo, que afastou o Sp. Braga nas meias-finais.
O jogo decisivo, agendado para 20 de maio em Istambul, será de interesse nacional. Neste caso, do segundo classificado da Liga portuguesa: Benfica ou Sporting.
Nessa altura, já estará determinado quem é o vice-campeão português, sendo que essa equipa terá entrada direta na fase de liga da Champions se o Aston Villa for coroado campeão da Liga Europa e, também, confirmar o apuramento para a Champions via Premier League, o que nesta altura é altamente provável.
Caso seja o Friburgo a conquistar a Liga Europa, o segundo classificado da Liga entra na competição pela 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.
