A comitiva do Sporting já seguiu para Itália para defrontar o Nápoles na segunda jornada da Liga dos Campeões. A equipa voou a partir do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ao início da tarde desta terça-feira.

Um partida marcada por declarações de Frederico Varandas, presidente do clube, que rebateu as acusações deixadas pelo Benfica em relação à arbitragem.

Após o treino da manhã, que teve Ousmane Diomande pelo segundo dia consecutivo após recuperar de lesão, o costa-marfinense seguiu com os colegas para Itália. Também os jovens Rodrigo Ribeiro e Francisco Silva, que ainda não jogaram esta época, viajaram.

Lista de convocados:

Rui Silva, João Virgínia, Francisco Silva; Matheus Reis, Gonçalo Inácio, Zeno Debast, Eduardo Quaresma, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Ricardo Mangas, Giorgios Vagiannidis, Maxi Araújo; Geny Catamo, Giorgi Kochorashvili, Alisson Santos, Hidemasa Morita, João Simões, Quenda, Morten Hjulmand, Francisco Trincão, Pote; Fotis Ioannidis, Rodrigo Ribeiro, Luis Suárez.

