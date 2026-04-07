O Sporting-Arsenal desta terça-feira, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, entrou para o pódio de melhores assistências no Estádio José Alvalade.

50.804 pessoas estiveram presentes, entre eles Lando Norris e Margarida Corceiro. É a terceira melhor casa de sempre para os leões, sendo que as outras duas foram alcançadas também nesta época.

Em janeiro, o recorde de assistência foi fixado em 51.428 espetadores, na vitória do Sporting sobre o Paris Saint-Germain (2-1), na sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O segundo jogo com melhor casa aconteceu na derrota com o FC Porto a 30 de agosto de 2025, para a quarta jornada da Liga - 50.946 espetadores.

Isto acontece depois da renovação no recinto concluída no início desta época, em que os leões introduziram cerca de 2 mil novos lugares, com um máximo de cerca de 52 mil adeptos.