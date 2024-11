Marcus Edwards alinha de início na receção do Sporting ao Arsenal, que arranca às 20h00 desta terça-feira.

O extremo inglês beneficia da lesão de Pedro Gonçalves e completa o trio de ataque com Francisco Trincão e Gyökeres, que regressa às opções iniciais após ter sido poupado durante a primeira hora do encontro diante do Amarante para a Taça de Portugal.

De fora das opções de João Pereira, que cumpre o segundo jogo ao leme dos leões mas estreia-se na Champions, estão Eduardo Quaresma e Debast. St. Juste, Diomande e Gonçalo Inácio forma o trio defensivo, enquanto Morita completa a dupla do meio-campo com Hjulmand.

Destaque ainda para a juventude no banco leonino, com Alexandre Brito, João Simões, Miguel Alves e Mauro Couto.

OS ONZES OFICIAIS PARA O SPORTING-ARSENAL:

Onze do Sporting: Franco Israel; St. Juste, Diomande e Gonçalo Inácio; Geovany Quenda, Hjulmand, Morita e Maxi Araújo; Trincão, Gyökeres e Marcus Edwards.

Onze do Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Partey, Declan Rice e Odegaard; Bukayo Saka, Kai Havertz e Martinelli.